Yeniüreğil'de Geleneksel Voleybol Turnuvası Heyecanı

Yeniüreğil'de Geleneksel Voleybol Turnuvası Heyecanı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Yeniüreğil köyünde bu yıl da geleneksel olarak düzenlenen voleybol turnuvasında 12 takım ve yaklaşık 120 sporcu mücadele etti. 84'lüler Takımı şampiyon olurken, ödüller kazananlara verildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Yeniüreğil köyünde her yıl geleneksel olarak düzenlenen voleybol turnuvası bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Yeniüreğil'in yanı sıra çevre köylerden vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdikleri turnuva bu yıl da çetin mücadelelere sahne oldu. Yapılan müsabakalara çeşitli yaş gruplarından oluşan 12 takım ve yaklaşık 120 sporcu katıldı.

Tam bir şenlik havasında geçen turnuvada 84'lüler Takımı şampiyon olurken 2. olan Takım 98-02 Gençlik ve 3. olan Takımda 85-86'lılar oldu. Turnuva sonunda madalya almaya hak kazanan sporculara ödülleri köy muhtarlığı ve köyün ileri gelenleri tarafından verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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Yorumlar (1)

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