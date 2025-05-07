AYM'den Sokak Hayvanları Yasası'nın iptal istemine ret

AYM'den sokak hayvanları yasasına ilişkin karar
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Cezaevine gönderildiği konuşulan Ümit Karan'dan videolu mesaj

Cezaevine gönderildiği konuşulan Ümit Karan'dan videolu mesaj

Yenişehir'de Fermalı Av Köpekleri Yarışması Yapıldı

Yenişehir'de Fermalı Av Köpekleri Yarışması Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen Fermalı Av Köpekleri Irk Standartları ve Mera Yarışması, yoğun katılım ile gerçekleşti. Av köpekleri yeteneklerini sergileyerek izleyicilerin ilgisini çekti.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde ilk kez düzenlenen yarışma ile fermalı av köpekleri yeteneklerini sergiledi; avcılar yoğun katılım gösterdi.

Yenişehir Avcılık ve Atıcılık-Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen Fermalı Av Köpekleri Irk Standartları ve Mera Yarışması, av köpekleri meraklılarını bir araya getirdi. Yarışmada, fermalı av köpekleri hem ırk standartları hem de meradaki performansları doğrultusunda değerlendirilirken, katılımcılar köpeklerin yeteneklerini sergilediği yarışmaları ilgiyle takip etti. Yenişehir Avcılık ve Atıcılık-Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Oktay Öztürk, "İlki düzenlenen ve yoğun bir katılımla gerçekleşen Fermalı Av Köpekleri Irk Standartları ve Mera Yarışması'na Türkiye'nin her tarafından katılım oldu. Birlik ve beraberlik için yapılan yarışmalar keyifle izlendi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülaylar Altın'ın sahibi Mehmet İlhan Gülay tutuklandı

Gülaylar Altın'ın sahibi ifadeye gitti, tutuklandı
Devlet Bahçeli 99 gün sonra TBMM'de! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti

Bahçeli 99 gün sonra Meclis'te! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.