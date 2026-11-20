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Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, Kaymakamlık Voleybol Turnuvası başladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kaymakamlık Voleybol Turnuvası, açılış müsabakalarıyla başladı. İlçede sporseverlerin ilgi gösterdiği turnuvanın açılış müsabakalarına Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat da katıldı. Kaymakam Polat, karşılaşmaları takip ederek turnuvada mücadele eden takımlara başarı dileklerini iletti. Turnuvanın ilçede spor faaliyetlerine katkı sağlaması ve vatandaşlar arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmesi amaçlanırken, müsabakaların belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceği öğrenildi.

Kaymakam Yunus Emre Polat, "Bu tür organizasyonlar hem sporun yaygınlaşmasına hem de birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine katkı sağlıyor. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı