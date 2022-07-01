Yenilen pehlivanın üzüntüsü; Bir kere er meydanında elimiz yukarı kalkmadı

KIRKPINAR Yağlı Güreşleri'nin ilk gününde deste küçük boyda güreşen Osman Yiğit Akçay, rakibine yenilmenin üzüntüsünü yaşadı. Yenilgi sonrası gözyaşı döken 16 yaşındaki güreşçi, 5 yıldır yağlı güreş yaptığını ve hiç galip gelemediğini belirterek, "Yenildik. Bir kerede yenelim, hep yeniliyoruz. Bir kere şu er meydanında elimiz yukarıya kalkmadı" dedi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk günü güreşler kıran kırana başladı. Pehlivanların rakipleriyle mücadelesi nefes kesti. Galip gelen pehlivanlar sevin içinde çayırdan ayrılırken, rakiplerine yenilen pehlivanlar ise büyük üzüntü yaşadı, bazıları da göz yaşlarına hakim olamadı.

Yenilmesinin sıcak havanın ve heyecanının da etkisi olduğunu belirten Akçay, "Sıcak havanında etkisi oldu. Dün çok koştum ve tam 2.5 kilo verdim. Bu da yenilmeme etken oldu. Hatalarımdan ders çıkaracağım. Bu sefer geçen seferki gibi alta yatmadım, yattığım gibi kalktım. Adamı tam altıma alıyordum, bir şey oldu alamadım. İnşallah öteki seferde, yememe içmeme her şeyime dikkat edeceğim ve bütün kış boyunca çalışacağım, gelecek yılki Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde derece yapacağım" dedi.