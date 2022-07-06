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Yenikent Spor'a üç kupa birden

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yenikent Spor'a üç kupa birden

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçeyi basketbol branşında başarıyla temsil eden ve 3 kupa alan Yenikent Spor Kulübü sporcularını tebrik etti.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçeyi basketbol branşında başarıyla temsil eden ve 3 kupa alan Yenikent Spor Kulübü sporcularını tebrik etti.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Yelken Kafe'de düzenlenen programda Kocaeli'yi basketbol branşında başarıyla temsil eden Yenikent Spor Kulübü sporcuları ile buluştu. U10, U11 ve U12 sporcularının tam kadro yer aldığı programda Yenikent Spor Kulübü Başkanı Nurten Yılmaz, antrenörler ve veliler de hazır bulundu. 2021-2022 Sezonu Kocaeli Erkekler Basketbol Ligi U10 kategorisini ikinci, U11 ve U12 kategorilerini üçüncü sırada tamamlayan Yenikent Spor Kulübü camiasını tebrik eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sporcuların başarılarının devamını diledi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Zeki Aygün basketbol Kocaeli Spor Haberler

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