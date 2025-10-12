Haberler

Yenice Doğa Kamp ve Off-Road Festivali Tamamlandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde ilki düzenlenen 'Yenice Doğa Kamp ve Off-Road Festivali' büyük bir katılımla sona erdi. Belediye Başkanı Karakaş, festivalin başarıyla gerçekleştiğini ve devamının geleceğini açıkladı.

Yenice Belediyesi öncülüğünde Bağbaşı köyü Kocaoğlu mevkisinde düzenlenen festivalde, çamurlu parkurda zorlu engelleri geçerek ilerleyen ekipler, yarışı en kısa sürede bitirmek için mücadele etti.

Zorlu parkurlarda kalan araçlar ise iş makinesine bağlanarak çekildi. Yarışları izleyen Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş da off-road aracına binerek parkuru deneyimledi.

Karakaş, gazetecilere, festival yapılmasına 15 gün önce karar verdiklerini anlatarak, "Şu an beklentimizin çok üstünde katılım var. Parkurda 76 araç yarışacak. Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışından bile binlerce insan geldi. Birincisini düzenliyoruz. Devamını getireceğiz. İnşallah bir sonraki festivale daha güçlü ve profesyonel hazırlanacağız." dedi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Spor
