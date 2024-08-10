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Yeni transfer kafilede yok! Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonu yarın akşam Samsunspor deplasmanında açacak. Siyah-beyazlılarda bu maçın kamp kadrosu açıklandı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yeni transfer Can Keleş'in yanı sıra Vincent Aboubakar, Zaynutdinov, Daniel Amartey, Francisco Montero ve Alex Oxlade-Chamberlain'i kafileye dahil etmedi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu Samsunspor deplasmanında açacak. Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçının kamp kadrosunu duyurdu. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yeni transferlerden Can Keleş'i kadroya almaması dikkat çekti.

6 EKSİK VAR, BİR TANESİ YENİ TRANSFER

Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, aralarında yeni transferlerden birinin de bulunduğu 6 futbolcuyu Samsun'a götürmedi. Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar, Can Keleş, Zaynutdinov, Daniel Amartey, Francisco Montero ve Alex Oxlade-Chamberlain kafilede yer almadı. Öte yandan sakatlıklarını atlatan Gedson Fernandes ve Omar Colley, Samsunspor maç kadrosunda yer aldı.

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kafilesinde şu isimler yer alıyor;

Yeni transfer kafilede yok! Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu

MAÇ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasından oynanacak olan Samsunspor - Beşiktaş mücadelesi 11 Ağustos Pazar günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 21.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Hakan Yemişken yapacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Veysel null:

Salıncakçı jk immobile rafa Silva ve paulista yla biraz gelişmiş gibi. Geçen sezon pek bi zayıftı, püüüff deyip üflemek yetiyordu onları devirmek için. Şimdi tam dişimize göre olmuş. Onlarla gerçekçi bir derbi izlemek zevkli olacak süper kupadaki maçta GS bilerek yenilmişti malum bildiğiniz üzere. Bakın GS Hatayspor un karşısına asıl 11 iyle çıktı. Süper kupadaki 3 yedek kerem aktürkoglu,Berkan,Nelson bu sefer yoktu. GS bilerek maç verdi diye hemen havaya girmişlerdi. Ulan süper ligin en iyi stoperi Davinson varken neden Nelson oynasın ki zaten...

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