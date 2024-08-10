Yeni transfer kafilede yok! Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonu yarın akşam Samsunspor deplasmanında açacak. Siyah-beyazlılarda bu maçın kamp kadrosu açıklandı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yeni transfer Can Keleş'in yanı sıra Vincent Aboubakar, Zaynutdinov, Daniel Amartey, Francisco Montero ve Alex Oxlade-Chamberlain'i kafileye dahil etmedi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu Samsunspor deplasmanında açacak. Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçının kamp kadrosunu duyurdu. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yeni transferlerden Can Keleş'i kadroya almaması dikkat çekti.
6 EKSİK VAR, BİR TANESİ YENİ TRANSFER
Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, aralarında yeni transferlerden birinin de bulunduğu 6 futbolcuyu Samsun'a götürmedi. Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar, Can Keleş, Zaynutdinov, Daniel Amartey, Francisco Montero ve Alex Oxlade-Chamberlain kafilede yer almadı. Öte yandan sakatlıklarını atlatan Gedson Fernandes ve Omar Colley, Samsunspor maç kadrosunda yer aldı.
BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU
Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kafilesinde şu isimler yer alıyor;
MAÇ NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasından oynanacak olan Samsunspor - Beşiktaş mücadelesi 11 Ağustos Pazar günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 21.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Hakan Yemişken yapacak.