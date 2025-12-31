Haberler

Yeni teknik direktörü yapay zeka videosuyla açıkladılar

Yeni teknik direktörü yapay zeka videosuyla açıkladılar
Teknik Direktör Serhat Sütlü'nün istifası sonrasında Sakaryaspor, Hakan Kutlu ile anlaşmaya vardı. Sakarya temsilcisi, yeni teknik direktörünü yapay zekayla yapılan video ile duyurdu. Videoda Kurtlar Vadisi dizisindeki müziğe yer verildi.

  • Sakaryaspor, teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu'yu getirdi.
  • Kulüp, Hakan Kutlu ile anlaşma sağladığını yapay zeka ile yapılan bir videoyla duyurdu.
  • Yapay zeka videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Serhat Sütlü'den boşalan teknik direktörlük görevine deneyimli hoca Hakan Kutlu'yu getirdiğini açıkladı.

HAKAN KUTLU'YU YAPAY ZEKA İLE AÇIKLADILAR

Kutlu ile anlaşma sağladığını yapay zeka ile yapılan videoyla duyuran yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır" ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Kurtlar Vadisi dizisindeki müziğe yer verilen video kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, videoya çok sayıda beğeni ve yorum attı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
