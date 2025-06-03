Yeni takımından 4 ayda gönderilen Ziyech'in ayrılış nedeni belli oldu

Galatasaray'dan ocak ayında ayrılan ve Al Duhail'e transfer olan Hakim Ziyech'in Katar macerası sadece 4 ay sürdü ve Katar ekibi Ziyech ile yollarını ayırdı.

AYRILIŞ NEDENİ BELLİ OLDU

Hollanda basınında yer alan habere göre; Al Duhail'in 32 yaşındaki futbolcu ile kısa sürede yollarını ayırmasının nedeni belli oldu. Al Duhail'in Hakim Ziyech ile ayrılık kararının arkasında Katar'da gelecek yıl uygulanacak yabancı oyuncu kuralının önemli bir etken olduğu belirtildi. Bu doğrultuda Ziyech'in takımdan yollandığı öne sürüldü.

KATAR PERFORMANSI

Al Duhail'de 13 maçta süre bulan Faslı futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Ziyech'in yeni adresinin Suudi Arabistan olması bekleniyor.