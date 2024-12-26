Yeni takımı da belli: Muslera, sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak

Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağı sıkı sık gündeme gelen Fernando Muslera'nın geleceği merak konusuydu. Uruguaylı eldivenin akıbetine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

SEZON SONUNDA AYRILIP ÜLKESİNE DÖNECEK

Carve Deportiva'da yer alan habere göre, Fernando Muslera sezon sonunda Galatasaray ile yollarını ayıracak. 38 yaşındaki eldivenin sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Uruguay'a döneceği iddia edildi. Muslera'nın yeni takımının ise Uruguay ekibi Penarol olacağı belirtildi.

BAŞARILARLA DOLU GALATASARAY KARİYERİ

Efsaneler arasına adını yazdıran Fernando Muslera, 2011'de kapısından girdiği sarı-kırmızılı kulüpte 530 maça çıktı. Muslera, bu karşılaşmalarda 570 kez gole engel olamazken 187 kez ise kalesini gole kapattı. Uruguaylı eldivenin ayrıca Galatasaray formasıyla 1 golü bulunuyor. 38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Cimbom'da geçirdiği 13 yılda 7 kez Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa zaferi yaşadı.