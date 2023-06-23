Yeni takım bulması uzun sürmedi! Caner Erkin, İstanbul ekibine imzayı attı

Geçtiğimiz günlerde Başakşehir'den ayrılan ve futbol kariyerini sonlandıracağı iddia edilen Caner Erkin, Arda Turan'ın başında olduğu Eyüpspor ile anlaştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Caner Erkin ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.