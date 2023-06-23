Yeni takım bulması uzun sürmedi! Caner Erkin, İstanbul ekibine imzayı attı
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Geçtiğimiz günlerde Başakşehir'den ayrılan ve futbol kariyerini sonlandıracağı iddia edilen Caner Erkin, Arda Turan'ın başında olduğu Eyüpspor ile anlaştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Caner Erkin ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Başakşehir'den ayrılan ve futbol kariyerini sonlandıracağı iddia edilen Caner Erkin, İstanbul temsilcisi Eyüpspor ile anlaştı. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Caner Erkin ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
"RESMİ SÖZLEŞME İMZALADIK"
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız yaptığı açıklamada, "Caner Erkin'in menajeri ve kendisiyle görüştük. resmi sözleşmeyi imzaladık" dedi.
BÜYÜK TAKIMLARDA OYNADI
Futbolculuk kariyerine Manisaspor'da başlayan Caner Erkin, Galatasaray, CSKA Moskova, Fenerbahçe, Inter, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Başakşehir formalarını terletti.