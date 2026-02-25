Haberler

Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde
Güncelleme:
Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır'ın, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlık yaptığı iddia edildi. Beşiktaş'ın, Ocak transfer döneminde girişimlerde bulunduğu Bayındır ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Altay Bayındır'ın yaz transfer döneminin açılmasıyla birlikte Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Milli kalecinin yıllık yaklaşık 2 milyon euro kazanacağı ve bonservisi için ise 5 milyon euro civarında bir bedel ödeneceği belirtildi.

  • Beşiktaş, Manchester United'dan kaleci Altay Bayındır'ın transferi için kulüp ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.
  • Altay Bayındır'ın transferinde bonservis bedeli yaklaşık 5 milyon euro ve yıllık maaşı yaklaşık 2 milyon euro olacak.
  • Altay Bayındır, 2023-2024 sezonunda Manchester United formasıyla 6 maçta oynadı ve kalesinde 11 gol yedi.

Fenerbahçe'den Eylül 2023'te ayrılarak Manchester United'a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ MUTLU SONA ULAŞTI

Ara transfer döneminde de Altay Bayındır için girişimlerde bulunan Beşiktaş, o dönemde sonuç alamamıştı. Siyah-beyazlıların transfer döneminin kapanmasına rağmen görüşmeleri sürdürdüğü ve anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş, hem Manchester United hem de 27 yaşındaki kaleciyle her konuda anlaşmaya vardı. Altay Bayındır'ın yaz transfer döneminin açılmasıyla birlikte resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

BONSERVİS VE MAAŞ DETAYI

Haberde, milli kalecinin yıllık yaklaşık 2 milyon euro kazanacağı, bonservisi için ise 5 milyon euro civarında bir bedel ödeneceği belirtildi. Altay Bayındır, bu sezon Manchester United formasıyla 6 maçta görev aldı ve kalesinde 11 gol gördü.

