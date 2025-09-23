Yeni rakibi hakkında ilk kez konuştu! Dursun Özbek'ten Sadettin Saran sözleri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu. Özbek, gündeme dair soruları yanıtlarken Fenerbahçe'deki seçim ve yeni başkan Sadettin Saran hakkında da konuştu.

"SARAN'I ARAYIP TEBRİK ETTİM"

Özbek, Fenerbahçe'de yaşanan yönetim değişikliğine ilişkin, "Evet, Sayın Saran'ı arayıp tebrik ettim. Seçimle gelen bir yönetim değişikliği oldu. Galatasaray olarak amacımız hiçbir zaman sahalarda devam eden sportif rekabetin orada kalmasını hep arzu ettik. Futbolun, sporun paydaşlarının da adaletli yönetim olmazsa olmazıydı. Geçmiş dönemde rakibimizle sportif faaliyetlerin dışında tansiyonu, gerilimi yüksek ilişki içinde olduk. Benim ve arkadaşlarımın arzusu, bu gerginliğin devam etmemesi" dedi.

"SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İHTİYAÇ VAR"

Galatasaray Başkanı, Türk futbolunda tansiyonun düşmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sportif faaliyetlerimizin herkesin memnun olduğu, herkesin bir kardeşlik duygusuyla, sporun getirdiği birleştirici özelliğe uygun olmasını arzu ediyorum. Beklentim odur ki, rakibimizin yeni yönetimi de bu duygularımıza benzer şekilde cevap versin. Türkiye bu sporun içindeki kutuplaşmadan, gerginlikten kurtulsun. Bizim amacımız budur. İnşallah öyle olur" dedi.

"TÜRK SPORUNA KATKI BEKLİYORUZ"

Özbek, son olarak yeni Fenerbahçe yönetimine başarı dileyerek, "Ülkemiz spordan beklediği iklime inşallah kavuşur. O niyetle yeni seçilen yönetimi arayıp tebrik ettim. Bundan sonraki faaliyetlerinde yeni yönetim Türk sporuna daha güzel futbol izlettirmek, daha kardeşçe bir futbol sergilemek üzere hareket eder. Böyle bir beklenti içindeyim" ifadelerini kullandı.