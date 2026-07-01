Yeni Nesil Başpehlivanlar Kırkpınar'da Yükselişte

Yeni nesil başpehlivanlar, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gösterdikleri performansla üst sıraları zorlarken, güreşseverlerin de yakından tanıdığı favori isimler arasına girmeye başladı.

Zembilini omzuna alıp Kırkpınar yoluna düşen her pehlivanın en büyük hayali, başpehlivanlık boyunda güreşmek.

Henüz 11-12 yaşlarında minik boylarda kispet giyip yağlanmaya başlayan pehlivanlar, teşvik, tozkoparan, deste, orta ve başaltı boylarında mücadele ederek baş boyuna yükselmeye çalışıyor.

Her yıl Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde veya Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde derece elde eden pehlivanların yanı sıra minder güreşinde uluslararası başarılar kazanan sporcuların da katılımıyla baş boyuna yeni isimler ekleniyor.

Bir dönem er meydanlarında fırtına gibi esen, başarılarıyla güreşseverlerin hafızasında yer edinen favori başpehlivanların bir bölümü zamanla performans kaybı yaşarken, bazıları da yaşlarından dolayı çayırlardan uzaklaşıyor.

Bu değişim sürecinde hırslı, atak ve tempolu güreşleriyle dikkati çeken genç başpehlivanlar, favori isimlerin yanına kendi adlarını yazdırıyor.

Seyircinin görmek istediği hareketli güreşi ortaya koyan yeni nesil pehlivanlar, hem gönülleri kazanıyor hem de tecrübeli rakiplerini zorluyor.

Kürsü hedefiyle er meydanına çıkan genç başpehlivanların tamamı bu hedefe ulaşamasa da, performanslarıyla favori isimlerin yolunu kesebileceklerini her geçen sezon daha fazla gösteriyor.

Son dönem başpehlivanlardan öne çıkanlar şunlar:

Osman Kan, Şahinbey'de kürsü gördü

Antalyalı 25 yaşındaki Osman Kan, er meydanlarına küçük yaşta adım atan pehlivanlardan biri oldu.

Güreşe 9 yaşında başlayan Osman, kısa sürede alt boylarda gösterdiği çıkışla dikkati çekti.

Kırkpınar'daki yükselişini sürdüren Osman Kan, 2019 yılında küçük orta büyük boyda birinci olarak büyük ortaya, ardından büyük orta boyundaki dereceleriyle başaltına çıktı.

2023 yılında başaltı boyunda ikinci olarak başpehlivanlığa yükselen Antalyalı pehlivan, 2024'ten bu yana baş boyunda mücadele ediyor.

Osman Kan, bu sezon CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde istikrarlı bir grafik yakalayamasa da Şahinbey'de kürsü görerek dikkatleri üzerine çekti.

Genç başpehlivan, özellikle Şahinbey ve Sekapark güreşlerinde Ali Gürbüz'ü yenerek favori isimleri zorlayabileceğini gösterdi. Daha önce iki kez başpehlivan olarak Kırkpınar'da çayıra çıktı.

Güreş tarzı ve sürpriz galibiyetleriyle her turda dengeleri değiştirebilecek bir isim olarak öne çıkan Osman Kan, bu yıl Kırkpınar'da favorilerin yolunu kesebilecek, kurayı zorlaştırabilecek genç başpehlivanlardan biri olarak görülüyor.

Enes Doğan kürsünün gediklisi oldu

Antalya'da 2000 yılında dünyaya gelen Enes Doğan, yağlı güreşin alt boylarından başpehlivanlığa uzanan yolculuğunda istikrarlı çıkışıyla dikkati çekti.

Deste boylardan itibaren birçok önemli organizasyonda kürsüye çıkan Enes Doğan, Elmalı, Kurtdere, Kumluca ve Kırkpınar'daki dereceleriyle adını erken yaşta er meydanlarında duyurdu. 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde deste orta boyda birinci olan Enes, kısa sürede ayak boyundan küçük orta küçük boya kadar yükseldi.

2019'da Kumluca'da küçük orta küçük boyda, Elmalı'da ise küçük orta büyük boyda birinci olarak büyük orta boya çıkan Enes Doğan, 2021 yılında Kumluca'da büyük orta boyda elde ettiği birincilikle başaltı boyuna yükseldi.

Başpehlivanlık kapısını ise 2023 yılında Edirne'de araladı. 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı boyunda birinci olan Enes Doğan, başpehlivanlık boyuna yükselerek kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Enes Doğan, başpehlivan olması sonrası hem lig hem de piyasa güreşlerinde adını hep hatırlattı.

Kırkpınar'daki performansıyla da dikkatleri üzerine çeken Enes Doğan, başpehlivanlık boyunda çıktığı dualı çayırda istikrarlı görüntüsüyle öne çıktı. 2025 yılında çeyrek finalde İsmail Balaban'ı yenerek yarı finale yükselen genç başpehlivan, yarı finalde Orhan Okulu'na puanlama bölümünde yenildi. Enes Doğan, Ali İhsan Batmaz ile birlikte üçüncülüğü paylaşarak Kırkpınar kürsüsünde yer aldı.

2026 sezonuna istediği ölçüde hızlı başlayamasa da Elmalı, Kepez, Gökbel, Havran yağlı güreşlerinde başpehlivanlığı kazanması ve Sekapark'ta elde ettiği üçüncülük, Enes Doğan'ın Kırkpınar öncesi yeniden ritim bulduğunu gösterdi.

Son iki yıldaki performansı ve zor rakipler karşısındaki dirençli güreşiyle Enes Doğan, bu yıl da Kırkpınar'ın kürsü adaylarından biri olarak öne çıkıyor.

Favorilerin yolunu kesebilecek isimlerden biri: Ali İhsan Batmaz

Antalya'da 1997 yılında dünyaya gelen Ali İhsan Batmaz, yağlı güreşin alt boylarından başpehlivanlığa uzanan süreçte istikrarlı çıkışıyla dikkati çekti.

Ali İhsan Batmaz, er meydanlarında küçük yaşlardan itibaren adım adım yükseldi.

Korkutelili pehlivan, 2019 yılında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde büyük orta boyda birinci olarak başaltına çıktı.

Başpehlivanlık kapısını ise 2022 yılında araladı. 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı boyunda birinci olan Ali İhsan, başpehlivanlık boyuna yükseldi. Ali İhsan, 2023 yılından beri baş boyunda güreşiyor.

Geçen yılki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finalde son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek ile karşılaşan Ali İhsan Batmaz, mücadeleyi puanlama bölümünde kazanarak yarı finale yükseldi.

Bu sonuç, onun büyük güreşlerde favori isimleri zorlayabilecek güce ulaştığını gösterdi. Yarı finalde Feyzullah Aktürk'e puanlama bölümünde yenilen Ali İhsan Batmaz, final şansını kaçırsa da Kırkpınar'ı üçüncü olarak tamamladı ve baş boyundaki en önemli derecelerinden birini elde etti.

Bu sezon Antalya Büyükşehir Belediyesi adına güreşen 29 yaşındaki Ali İhsan Batmaz'ın, geçen yıl Yusuf Can Zeybek'i eleyerek yarı finale yükselmesi ve Kırkpınar kürsüsüne çıkması, favorilerin yolunu kesebilecek bir pehlivan olduğunu ortaya koydu.

Gücü, tecrübesi, sabırlı güreşi ve kritik anlarda aldığı sonuçlarla Ali İhsan Batmaz, 665. Kırkpınar'a dikkat edilmesi gereken önemli başpehlivanlardan biri olacak.

Kırkpınar'ın dengesini bozabilecek yeni başpehlivan: Onur Susuz

Antalya 1997 doğumlu Onur Susuz, yağlı güreşin alt boylarından başpehlivanlığa uzanan yolda adım adım yükselen isimlerden biri oldu.

Onur Susuz, başpehlivanlık kapısını bu yıl araladı. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başaltı boyunda birinci olan Onur Susuz, başpehlivanlığa yükselerek kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Yeni başpehlivan olarak ilk sezonunu geçiren 29 yaşındaki Onur Susuz, Sekapark'ta Orhan Okulu'yu yenerek dikkatleri üzerine çekti.

Bu yıl dualı çayırda başpehlivan olarak ilk kez mücadele edecek Onur Susuz, risk alan yapısıyla sonucu kestirilmeyen güreşleriyle öne çıkıyor. Bu yönüyle Onur Susuz, Kırkpınar'da kürsüye çıkabilecek isimlerden biri olmanın yanında, favorilerin yolunu keserek altın kemerin kaderini etkileyebilecek başpehlivanlar arasında gösteriliyor.

Alt boylardan başpehlivanlığa uzanan istikrarlı çıkış: Mustafa Doğan Özkaya

Çorum'da 1997 yılında dünyaya gelen Mustafa Doğan Özkaya, yağlı güreşe memleketinde başladı. Küçük yaşlardan itibaren er meydanlarında dikkat çeken Özkaya, alt boylarda elde ettiği derecelerle adım adım yükseldi.

Başpehlivanlık kapısını ise 2022 yılında Edirne'de aralayan Mustafa Doğan, 2023'ten bu yana başpehlivan olarak güreşiyor.

Güçlü fiziğiyle Mustafa Doğan Özkaya, er meydanlarında takip edilmesi gereken başpehlivanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Erkan Taş dayanıklılığıyla favorilerin hesaplarını bozmak istiyor

Sinoplu 26 yaşındaki genç başpehlivan Erkan Taş, güçlü fiziği ve uzun güreşlerdeki dayanıklılığıyla Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde favori isimlerin hesaplarını bozabilecek pehlivanlar arasında gösteriliyor.

Geçen yıl Kırkpınar'da son sekize kalma başarısı gösteren genç başpehlivan, sağlam fiziği, kondisyonu ve güreşi puanlama bölümüne taşıma becerisiyle öne çıkıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi adına güreşen Erkan Taş, Edremit ve Çalı Yağlı Güreşleri'nde performansıyla başpehlivan odu. Kırkpınar'daki iddiasını bir kez daha gösterdi.

Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl ikinci kez baş boyunda mücadele edecek Erkan Taş, kuzeni Mustafa Taş gibi direncini koruyabilen, favorilerin hesaplarını bozabilen yapısıyla genç başpehlivanlar arasında öne çıkıyor.