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Yeni Mersin İdman Yurdu, Bucaspor Maçında 3 Puan Hedefliyor

Yeni Mersin İdman Yurdu, Bucaspor Maçında 3 Puan Hedefliyor
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Yeni Mersin İdman Yurdu, yarın Bucaspor 1928 ile oynayacağı maçta galibiyet hedefliyor. Teknik direktör Ahmet Cingöz, taraftarlardan maç boyunca destek beklediklerini belirtti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Yeni Mersin İdman Yurdu, yarın sahasında konuk edeceği Bucaspor 1928 maçında galibiyeti hedefliyor. Karşılaşma öncesi taraftarlara seslenen teknik direktör Ahmet Cingöz, "Son derece önemli bir maç oynayacağız. Taraftarımızdan, hakemin son düdüğüne kadar bizi desteklemelerini istiyoruz" dedi.

Kadrosuna kattığı yeni oyuncularla ligde kalma mücadelesi veren Yeni Mersin İdman Yurdu, 26. hafta karşılaşmasında sahasında Bucaspor 1928'i konuk edecek. Hazırlıklarını Macit Özcan Spor Kompleksi'nde sürdüren kırmızı-lacivertliler, teknik heyet yönetiminde taktik antrenmanlarını tamamladı.

"Taraftarımızın olumlu sinerjisi bizi itecektir"

Bucaspor maçının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan teknik direktör Ahmet Cingöz, hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi. Taraftarların desteğinin kendileri için her zaman itici bir güç olacağını belirten Cingöz, "Son derece önemli bir maç oynayacağız. Taraftarlarımız, sahada olağanüstü bir mücadele görecek. Taraftarımızdan, hakemin son düdüğüne kadar bizi pozitif anlamda desteklemelerini istiyoruz. Taraftarımızın olumlu sinerjisi bizi itecektir" diye konuştu.

"Oyun felsefemiz oyunculara sirayet etti"

Takıma yeni katılan oyuncuların uyum sorununu aşmakta hızlı mesafe kat ettiklerini dile getiren Cingöz, "Oyun felsefemiz oyunculara sirayet etti. Sahaya da yüzde 100 yansıdı demeyi çok isterim ama bunlar futbolda hemen olmuyor. Ancak 2-3 haftalık bir takım olmamıza rağmen sanki 2-3 ay önce toplanmış bir görüntü var. Şu anda iyiyiz ve Bucaspor maçında da bunu tüm taraftarlarımıza göstereceğiz" dedi.

Yeni Mersin İdmanyurdu ile Bucaspor 1928 arasındaki karşılaşma yarın saat 15.30'da Mersin Stadyumu'nda oynanacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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