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Yeni Malatyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

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Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon ligden çekildikten sonra yapılan başvuru sonucunda yeni sezon hazırlıklarına bugün başladı. İlk antrenmanı gerçekleştiren takım, önümüzdeki günlerde kulüp başkanı tarafından gelişmeler hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yapılan başvuru sonrası hakları saklı kalmak kaydı ile geçtiğimiz sezon ligden çekilen Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları bugün başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle geçen sezon 1'inci Lig'den çekilen Yeni Malatyaspor, yeni sezonun ilk hafta müsabakasında Pendikspor'a karşı sahaya çıkmadı. Ligin 2'nci haftasında Ankara ekibi Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bugün Malatya'da toplanarak ilk idmanını gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak yapılan idman altyapıdan sorumlu antrenör Murat Uçkun yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman kısa paslaşmalar ile devam etti. Yeni Malatyaspor'un ilk antrenmanı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. Önümüzdeki günlerde takımdaki gelişmelere ilişkin kulüp başkanı Adil Gevrek'in açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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