Haberler

Yeni Malatyaspor'un 948 Gündür Süren Puan Hasreti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 948 gündür galibiyet alamadı. 2021-2022 sezonunda Süper Lig'e veda eden sarı-siyahlılar, depremler nedeniyle ligden çekilme kararı almıştı. Son 56 maçta 15 gol atıp, 210 gol yedi.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 948 gündür puan ve galibiyet sevinci yaşayamadı.

Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan ve 2010'da Yeni Malatyaspor olarak adı değiştirilen sarı-siyahlı ekip, 2009-2010 sezonunda 2. Lig'e çıktı, 2014-2015 sezonunda da 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak adını 1. Lig'e yazdırdı.

1. Lig'i 2016-2017 sezonunda 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan sarı-siyahlılar, Türkiye'nin en üst seviye futbol organizasyonu olan Süper Lig'de 5 sezon geçirdi.

Malatya ekibi, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu 43 puanla 10. sırada tamamladı. En iyi performansını 2018-2019 sezonunda gösteren sarı-siyahlılar, 13 galibiyet ve 8 beraberlik sonucunda topladığı 47 puanla ligi 5. sırada bitirdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nı 2018-2019 sezonunda lig şampiyonu Galatasaray'ın kazanmasıyla Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı elde eden Yeni Malatyaspor, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'e veda etti.

1. Lig'de oynarken "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya ekibi, ligden çekilme kararı aldı.

Son puanı 948 gün önce aldı

Depremlerden 8 gün önce 29 Ocak 2023'te oynanan Eyüpspor karşılaşmasını 2-1 kazanan Malatya ekibi, bu tarihten sonra puan ve galibiyetle tanışamadı.

4 Şubat 2023'te Çaykur Rizespor deplasmanından mağlup dönen Yeni Malatyaspor, ligin 24. haftasından itibaren kentin 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alması ve kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın afette hayatını kaybetmesi üzerine ligden çekilmek zorunda kaldı.

2024-2025 sezonunda çıktığı 38 maçtan da puan ve galibiyet alamadan sahadan ayrılan Malatya ekibi, bu sezon Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'taki ilk iki karşılaşmasından da mağlup ayrılarak puan hasretini sürdürdü.

Eyüpspor galibiyetinden sonra çıktığı 56 maçta kalesinde 210 gol gören Malatya ekibi, bu müsabakalarda ise rakip fileleri 15 kez havalandırabildi.

FIFA Disiplin Komitesi tarafından 24 puan silme cezası verilen Malatya ekibi, grubunda son sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Spor
Çin'den ABD'ye gözdağı! Fotoğraf Trump'ı hayli rahatsız etti

Yok böyle gözdağı! Törendeki fotoğraf Trump'ın uykularını kaçırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına ihanet gölgesi düştü, Jocelyn Chew sessizliğini bozdu

Hande Erçel aldatıldı mı? Çinli güzel sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.