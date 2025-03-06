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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Uçkun: "Maçtaki Hatalar Devam Ediyor"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Uçkun:
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Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Murat Uçkun, bireysel hataların maç sonucuna etki ettiğini belirtti ve oyuncuların mücadelelerinden gurur duyduğunu ifade etti.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından, "2-0 yenik duruma düşüyoruz ama ikinci yarı oyunu dengeler gibi olduk ama yediğimiz üçüncü golle 3-0 mağlup olduk. Önceki haftalardan farklı bir şey olmadı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, "Bugünkü müsabakaya yine ilk yarı maçın başında ve daha sonrasında bireysel hatalardan dolayı yediğimiz goller daha önceki maçlarda olduğu gibi. 2-0 yenik duruma düşüyoruz ama ikinci yarı oyunu dengeler gibi olduk ama yediğimiz üçüncü golle 3-0 mağlup olduk. Önceki haftalardan farklı bir şey olmadı. Ama buradan şunu söylemek gerekiyor. Saha içerisindeki çocukların mücadelesinden sonra maç sonu daha önce de bizden futbol oynayan kaleci Ertaç arkadaşımız ve Mahmut Tekdemir'in bizim soyunma odasına girip çocukları tebrik etmesi, onlara formalarını vermeleri, malzeme yardımında bulunmaları ve onların bu mücadelelerini takdir etmeleri bizim adımıza gurur verici bir şeydi. Şunu söyleyeyim, kalite hiçbir zaman tesadüf olmadığını bu 2 arkadaşımızla gösterdi. Onlara teşekkür ediyorum. Ondan sonra da söylenecek bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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