Yeni Malatyaspor'lu Rahman Buğra: Bundan sonra her maç bizim için kritik

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un ön libero oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, bundan sonraki her maçın kendileri için kritik olduğunu, ligde kalma adına tüm maçları almaları gerektiğini dile getirdi.

Süper Lig temsilcisi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin 30'uncu haftasında sahasında ağırlayacakları Kasımpaşa maçının hazırlıklarına teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam etti. İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor'un ön libero oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, ligde 17 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Adana Demirspor ile galibiyet aldıklarını, yeni teknik direktör Cihat Arslan'ın da gelmesi ile takımda olumlu bir hava estiğini Arslan'ın kendilerine gösterdiği yolda yürüdüklerini söyledi.

Takımdaki performansına yönelik de konuşan Çağıran, sezon başında ilk 45 dakika oynadıktan sonra forma şansı bulamadığını belirterek, "Hep hazırdım bekliyordum ama sakatlık oldu farklı durumlar oldu. Bana hep söyleniyor işte 'bekliyoruz oyna diye' bende bekliyorum oynamayı. Çok şükür şans bulduk hocamızla birlikte. Kim ne kadar oynarsa o kadar geliştirir kendisini. Oynadıkça performansınız gelişir. İnşallah takımı bu durumdan kurtarmak için bir katkımız olur" şeklinde konuştu.