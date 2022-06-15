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Yeni Malatyaspor kongresi mahkemelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yeni Malatyaspor kongresi mahkemelik oldu

Yeni Malatyaspor Divan Kurulu Üyesi Mikail Pelit, 4 Haziran tarihinde yapılan Yeni Malatyaspor Mali Genel Kurulu'nun iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.

Yeni Malatyaspor Divan Kurulu Üyesi Mikail Pelit, 4 Haziran tarihinde yapılan Yeni Malatyaspor Mali Genel Kurulu'nun iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.

Yeni Malatyaspor Divan Kurulu Üyesi Mikail Pelit, kongrede yaşanan hukuksuzluklar nedeniyle mahkemeye gidildiğini, en doğru kararın mahkeme tarafından verileceğine inandığını söyledi. Pelit, "Adil Gevrek, Yeni Malatyaspor'un hiçbir kurulunu ve yönetimini ciddiye almadı. Yaptığı hatalar nedeniyle Yeni Malatyaspor büyük kayıplara uğradı. Kongrede yaşanan hukuksuzluğun tespit ve tescilini istiyorum. Bu nedenle dava açtım. Yeni Malatyaspor'u bu duruma düşürenler, bu şehre hesap vermelidirler" dedi.

Mikail Pelit ayrıca Adil Gevrek ve Yönetim Kurulu üyelerinin 26 Haziran'da yapılacak olan seçimli Olağan Genel Kurulu'nda aday olmamaları için tedbir kararı verilmesini de istedi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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