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Yeni Malatyaspor'da Olağan Kongre Haziran 2025'te Yapılacak

Yeni Malatyaspor'da Olağan Kongre Haziran 2025'te Yapılacak
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Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu, başkan Şahin Altınok'un istifası sonrasında yapılan erken kongre kararını iptal ederek, olağan kongre tarihini Haziran 2025 olarak belirledi. Kulüp, belirsizlik içinde istikrarı sağlamak için çalışmalara devam edeceğini açıkladı.

Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu, başkan Şahin Altınok'un istifası sonrası alınan erken kongre kararının yeniden değerlendirilerek, olağan kongrenin Haziran 2025'te yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Trendyol 1. Lig'de zorlu bir süreç geçiren Yeni Malatyaspor'da belirsizlik sürerken, yönetimden yapılan açıklamada, 26 Ocak 2025 tarihinde yapılması planlanan genel kongrenin, tüzük gereği resmi adaylık başvurusu olmaması nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Yönetim, bu süreçte kulübün çıkarlarını koruma ve istikrarı sağlama amacıyla görevine devam edeceğini vurguladı.

Yapılan açıklamada, "Haziran ayında gerçekleştirilecek olağan kongrede, Yeni Malatyaspor'un geleceği adına önemli kararlar alınacak. Taraftarlarımızın desteğiyle bu süreci birlik ve beraberlik içinde aşacağımıza inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

FIFA'da bulunan dosyalar nedeniyle 18 puan silme cezası alan Yeni Malatyaspor, puan tablosunda eksi 21 puanla son sırada yer alıyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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