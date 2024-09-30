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Yeni Malatyaspor'da Ahmet Özköse Başkan Adayı

Yeni Malatyaspor'da Ahmet Özköse Başkan Adayı
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Yeni Malatyaspor'un yapılacak olan yıllık olağan mali toplantısında Ahmet Özköse, başkan adayı olduğunu açıkladı. Mali krizle mücadele etmek ve kulübü daha iyi bir geleceğe taşımak için yeni vizyon ve projeler önereceğini belirtti.

YENİ MALATYASPOR'da yapılacak olan yıllık olağan mali toplantı, tüzük değişikliği ve olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Ahmet Özköse başkan adayı olduğunu açıkladı.

1'inci Lig ekiplerinden Yeni Malatya spor, 6 Ekim tarihinde yıllık olağan mali toplantı, tüzük değişikliği ve olağanüstü seçimli genel kurula gidiyor. Sarı siyahlı ekipte yaşanan mali kriz dolayısı ile takımda parçalanmalar, bölünmeler, güvensizlik, şeffafsızlık, tahrip edilen değerler, takımın marka değerinin düşmesi ve sportif başarısızlıkların kendilerini üzdüğünü ifade eden kulüp delegelerinden Ahmet Özköse başkan adayı olduğunu açıkladı. Özköse, yaptığı yazılı açıklamada, "Hedefleri olan bir yönetim anlayışı ile ayrıştırıcı değil, tüm şehirle bütünleşip, birleşip, güven ortamını kurmak, sözde değil, özde birliği sağlamak, birlikte yönetmeye, bilgi birikimimizi, gücümüzü çağdaş ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla bütünleştirmek, Malatya'mızın marka değerini yükseltmek, yeni vizyon ve projeler ortaya koymak, yeni tesisler, kalıcı gelirler kazandırmak, kendi öz kaynaklarımızı kullanmak, her alanda sportif başarılar elde etmek ve Malatya'mızı hak ettiği yerlere taşımayı hedefliyoruz. Biz bu şehri biliyoruz, burada doğup büyüdük, bu şehre ve Malatya'ya sevdalıyız, tahrip edilen değerleri onarmak, unutulan geleneklerini hatırlatmak, hep birlikte şehrimizde güven ortamını sağlamak. şehrimizdeki futbolun yaşaması, gençlerimizin sosyalleşerek daha güzel yarınlara ulaşması, şeffaf, objektif, hesap verilebilir bir yönetim kurulu oluşturma anlayışıyla futbolun tüm paydaşları TFF, Gençlik Spor Bakanlığı, şehrimizin sivil toplum kuruluşları, siyasiler, belediye başkanları, taraftar dernekleri ve delegeler ile istişareler ettiğimizi, seçim salonunu demokrasi şölenine çevirerek Yeni Malatya spor'un kurtuluşu için bütün delegeleri sandık başına davet ediyorum.

Yeni Malatya spor delegesi olarak 06.10.2024 tarihinde yıllık olağan mali toplantı,tüzük değişikliği ve olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında ve çoğunluk sağlanamaması durumunda 13.10.2024 tarihinde yıllık olağan mali toplantı,tüzük değişikliği ve olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Başkan adayı olduğumu, Malatya kamuoyunun bilgilerine sunarım" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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