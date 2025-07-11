Yeni Malatyaspor, Cafer Aydın ile Anlaştı

Yeni Malatyaspor, Cafer Aydın ile Anlaştı
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TFF 2'nci Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, önümüzdeki sezon için teknik direktör Cafer Aydın ile anlaşma sağladı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 2'nci Lig takımlarından Yeni Malatyaspor teknik direktör Cafer Aydın ile anlaşmaya vardı.

Önümüzdeki sezon TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor teknik direktörlük görevi için Cafer Aydın ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Teknik Direktörlük görevine Cafer Aydın getirilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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