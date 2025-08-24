Yeni Malatyaspor, Bursaspor'a 8-0 Mağlup Oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Bursaspor'a 8-0 mağlup oldu.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yakup Özhan, Çağrı Ateş, Batuhan Sarıgül

Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Kürşat Yılmaz Selamoğlu (Ekrem Anuk dk. 76), Talha Garip, Muhammed Göktürk Gök, Muhammet Emir Ulusoy, Miraç Küçük (Eray Şişman dk. 46), Murat Şamil Güler (Kemalcan Esen dk. 64), Burak Efe Yaz, Enes Nas, Osman Katipoğlu (Muhammet Mustafa Tatar dk. 72), Mehmet Emin Taştan

Teknik Direktör: Cafer Aydın

Bursaspor: Kerem Matışlı, Alperen Babacan (Furkan Emre Ünver dk. 46), Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı, Sefa Narin (Muhammet Zeki Dursun dk. 64), Tayfun Aydoğan, Sertaç Çam, Tunahan Ergül (Sedat Cengiz dk. 66), Hakkı Türker (İlhan Depe dk. 66), Barış Gök (Ertuğrul Furat dk. 72 ), Muhammet Demir

Teknik Direktör: Adem Çağlayan

Goller: Ertuğrul Ersoy (dk. 1 ve 41), Tayfun Aydoğan (dk. 10), Sertaç Çam (dk. 58 ve 82), Muhammet Demir (dk. 78 ve 84), İlhan Depe (dk. 89) (Bursaspor) - MALATYA