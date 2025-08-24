Yeni Malatyaspor, Bursaspor'a 8-0 Mağlup Oldu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan açılış maçında Yeni Malatyaspor, evinde Bursaspor'a karşı sahadan 8-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrıldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Bursaspor'a 8-0 mağlup oldu.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Yakup Özhan, Çağrı Ateş, Batuhan Sarıgül
Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Kürşat Yılmaz Selamoğlu (Ekrem Anuk dk. 76), Talha Garip, Muhammed Göktürk Gök, Muhammet Emir Ulusoy, Miraç Küçük (Eray Şişman dk. 46), Murat Şamil Güler (Kemalcan Esen dk. 64), Burak Efe Yaz, Enes Nas, Osman Katipoğlu (Muhammet Mustafa Tatar dk. 72), Mehmet Emin Taştan
Teknik Direktör: Cafer Aydın
Bursaspor: Kerem Matışlı, Alperen Babacan (Furkan Emre Ünver dk. 46), Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı, Sefa Narin (Muhammet Zeki Dursun dk. 64), Tayfun Aydoğan, Sertaç Çam, Tunahan Ergül (Sedat Cengiz dk. 66), Hakkı Türker (İlhan Depe dk. 66), Barış Gök (Ertuğrul Furat dk. 72 ), Muhammet Demir
Teknik Direktör: Adem Çağlayan
Goller: Ertuğrul Ersoy (dk. 1 ve 41), Tayfun Aydoğan (dk. 10), Sertaç Çam (dk. 58 ve 82), Muhammet Demir (dk. 78 ve 84), İlhan Depe (dk. 89) (Bursaspor) - MALATYA