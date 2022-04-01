Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA - Orhan Yoldaş - Spor
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Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

AA / Orhan Yoldaş - Spor

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