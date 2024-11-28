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Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Teksüt Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. İdman koşu ve pas çalışmaları ile geçti.

Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan Yeni Malatyaspor, idmanın ardından kampa girdi.

Malatya ekibinin, Teksüt Bandırmaspor ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

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Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Spor
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