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Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü maçı için hazırlıklara başladı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-siyahlı takım, antrenmanlarla maç öncesi form tutmaya çalışıyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 25 Ağustos Pazar günü Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor müsabakasına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un 3-0 mağlup sayılmasına ve 3 puan silme cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Malatya ekibinin ligin 2. haftasındaki Esenler Erokspor maçı ise ileri bir tarihe ertelenmişti.

Kaynak: AA / Spor

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