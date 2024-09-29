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Yeni Malatyaspor, Amed Sportif Faaliyetler'e 4-2 Yenildi

Yeni Malatyaspor, Amed Sportif Faaliyetler'e 4-2 Yenildi
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1'nci Lig'in 7'inci haftasında Yeni Malatyaspor, Şanlıurfa'da konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'e 4-2 mağlup oldu. Maçta Amed'in gollerini Britt Assombalonga (2) ve Lourenço (2) atarken, Yeni Malatyaspor'un gollerini Mehmet Güneş ve Mert Miraç kaydetti.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA

STAT: Şanlıurfa 11 Nisan stadyumu

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Kemal Mavi, Hasan Erdoğan

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed – Emircan, Yiğit Ulaş, Alperen, Berat, Atakan, Nuri (Dk. 63 Umut Taniş), Burak Efe (Dk. 63 Mert Miraç), Mehmet Güneş, Ferhat Canlı, Mehmet Emin (Dk. 63 Kerem)

AMED SPORTİF FALİYETLER: Nurullah – Mehmet Murat (Dk. 45 Alaettin Batuhan), Mehmet Yeşil, Nicolas (Dk. 59 Kristijan Lovriç), Ömer Bayram, Lourenço, Yohan Cassubie, Adama Traora (Dk. 77 Oktay Aydin), Doğancan (Dk. 45 Serkan), Gradel, Britt Assombalonga (Dk. 77 Sinan Kurt)

GOLLER: Dk. 82 Mehmet Güneş Dk. 90 Mert Miraç ( Yeni Malatyaspor ) Dk. 3 Britt Assombalonga, Dk. 39 Lourenço, Dk. 48 Britt Assombalonga, Dk. 88 Lourenço, (Amed Sportif Faaliyetler)

SARI KARTLAR: Mehmet Murat, Nicolas, Loriç, (Amed Sportif Faaliyetler)

1'nci Lig'in 7'inci haftasında Yeni Malatyaspor, Şanlıurfa'da konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'e 4-2 yenildi.

3'üncü dakikada Lourenço'nun pasında kale önünde topla buluşan Britt Assombalonga, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

39'uncu dakikada Ömer Bayram'ın ara pasıyla topu alan Lourenço, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

48'inci dakikada Ömer Bayram'ın pasında kale önünde topla buluşan Britt Assombalonga topu ağlara gönderdi: 0-3.

82'nci dakikada Berat'ın pasında kale önünde topu alan Mehmet Güneş, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.

88'inci dakikada Gradel pasıyla buluşan Lourenço topa düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-4.

90'ıncı dakikada Mehmet Güneş'in pasında kale önünde topla buluşan, Mert Miraç güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-4.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yeni Malatyaspor Mehmet Güneş Malatyaspor Şanlıurfa

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