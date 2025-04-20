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Yeni Malatyaspor, Adanaspor'a 4-0 Mağlup Oldu, Teknik Direktörlerden Açıklamalar

Yeni Malatyaspor, Adanaspor'a 4-0 Mağlup Oldu, Teknik Direktörlerden Açıklamalar
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Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Yeni Malatyaspor, Adanaspor'a 4-0 yenildi. Maç sonrası basın toplantısında konuşan teknik direktörler, sezonun olumsuz etkilerinden bahsetti.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor- Adanaspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Yeni Malatyaspor evinde karşılaştığı Adanaspor'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuaşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, maçın başında yedikleri erken golün ardından oyun disiplininden koptuklarını ifade etti. Uçkun, "Maçın henüz 8. dakikasında yediğimiz golle moralimiz bozuldu. Ardından gelen ikinci ve üçüncü goller, özellikle ikinci golde oyuncumuzun kırmızı kart görmesi ve penaltı sonrası skorun 2-0'a gelmesiyle ilk yarıyı 3-0 geride kapattık. İkinci yarıda toparlanmaya çalışsak da sahadan 4-0 mağlup ayrıldık. Adanaspor'u tebrik ediyoruz. Kalan 3 maçta tecrübe ederek sezonu tamamlayacağız" dedi.

Ercan Ünal: "Sezonu bu şekilde bitirdiğimiz için üzgünüz"

Adanaspor Antrenörü Ercan Ünal ise maçın iki küme düşmüş takım arasında oynandığını hatırlatarak, "Maç öncesi de söylediğimiz gibi, bu sezonu böyle bitirdiğimiz için çok üzgünüz. Mücadelenin bizim adımıza anlamı çok büyük olmasa da galip geldik. Artık önümüzdeki sezonun planlamasına başladık. Hedefimiz yeniden üst lige çıkmak. Genel anlamda kötü bir sezon geçirdik ve bu da bizleri üzdü" ifadelerini kullandı. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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