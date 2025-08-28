Yeni Malatyaspor'a 6 Puan Silme Cezası
Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor'a toplam 1 dosyadan 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.
FIFA geçen hafta da Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası vermişti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor