Yeni Malatyaspor'a 6 Puan Silme Cezası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor'a toplam 1 dosyadan 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA Disiplin Komitesi'nin, Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası uyguladığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır" denildi.

FIFA geçen hafta da Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası vermişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Real Madrid'de kaos! Arda Güler rest çekti

Real Madrid'de kaos! Arda Güler rest çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe yedek kulübesinde yayına yansıyan tartışma

Maça damga vuran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.