Yeni Malatyaspor, 11. Haftada Mersin İdman Yurdu ile Karşılaşacak
Takım, bu sezon galibiyet alamadı ve -41 puanla 18. sırada yer alıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanacak 11. Hafta müsabakalarını açıkladı. Nesine 2. Lig 11. hafta müsabakalarında Malatya temsilcisi Yeni Malatyaspor, 2 Kasım'da deplasmanda Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşılaşacak.
Mersin İdman Yurdu Stadı'nda oynanacak maç saat 14.00'de başlayacak.
Şimdiye kadar oynadığı maçlarda galibiyet yüzü göremeyen sarı-siyahlı takım Lig'de -41 puanla 18 sırada yer alıyor. Takımın geride bıraktığı 10 haftada 9 mağlubiyeti ve 1 beraberliği bulunuyor. - MALATYA