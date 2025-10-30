Haberler

Yeni Malatyaspor, 11. Haftada Mersin İdman Yurdu ile Karşılaşacak

Yeni Malatyaspor, 11. Haftada Mersin İdman Yurdu ile Karşılaşacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Yeni Malatyaspor, 2 Kasım'da deplasmanda Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşılaşacak. Takım, bu sezon galibiyet alamadı ve -41 puanla 18. sırada yer alıyor.

Nesine 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Yeni Malatyaspor 11. haftada deplasmanda Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanacak 11. Hafta müsabakalarını açıkladı. Nesine 2. Lig 11. hafta müsabakalarında Malatya temsilcisi Yeni Malatyaspor, 2 Kasım'da deplasmanda Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşılaşacak.

Mersin İdman Yurdu Stadı'nda oynanacak maç saat 14.00'de başlayacak.

Şimdiye kadar oynadığı maçlarda galibiyet yüzü göremeyen sarı-siyahlı takım Lig'de -41 puanla 18 sırada yer alıyor. Takımın geride bıraktığı 10 haftada 9 mağlubiyeti ve 1 beraberliği bulunuyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Almanya Başbakanı Merz, Ankara'da: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari

Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Türkiye'yi sarsan faciada can veren minik Doğa, Grand Kartal Otel sahipleriyle aynı karede

Yürek yakan kare! Minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Gülşen, sahneye para atan hayranına kızdı: Üzerinde Atatürk var

Sahneye para atanları fırçaladı: Üzerinde Atatürk var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.