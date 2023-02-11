Yeni Malatayspor, 1.Lig'den çekilme talebini TFF'ye iletti

Hatayspor'un ardından 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren deprem nedeniyle ligden çekilmek için TFF'ye talebini iletti.

"FUTBOL OYNAMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCE İÇERİSİNDE DEĞİLİZ"

Sarı-siyahlıların resmi sitesinden yayımlanan mesajda, "Bilindiği üzere, Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetinde yaşanan depremden birçok şehrimiz gibi Malatya'mız da etkilenmiş bulunmaktadır. Şehrimizi ve ülkemizi derinden etkileyen bu afet karşısında, ilimizde hayat durma noktasına gelmiştir. Aynı zamanda bu depremde, kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan'da vefat etmiştir. Henüz acılarımız taze ve yaralarımızı sarmakla meşgul durumdayken, futbol oynamak gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Bu durumda şehrimizde futbol oynamaya uygun bir ortam da bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonu'na ligden çekilme talebimizi iletmiş bulunmaktayız. Kamuoyuna önemle duyurulur!" ifadelerine yer verildi.