Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan endişelendiren sözler: Ülkemiz için savaştan daha önemli bir tehdit

"Ülkemiz için savaştan daha önemli bir tehdit, bu bir beka sorunu"
Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi

Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı
Özgür Özel mitinge traktörle gitti

MHP'nin kalesinde gövde gösterisi! Özgür Özel mitinge böyle geldi

Yeni macerası çok kısa sürdü! Cengiz Ünder, gittiği gibi geri dönüyor

Yeni macerası çok kısa sürdü! Cengiz Ünder, gittiği gibi geri dönüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MLS ekibi Los Angeles FC, Fenerbahçe'den kiraladığı ve beklentileri karşılayamayan Cengiz Ünder'in 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonu kullanılmayacak. 27 yaşındaki futbolcu, haziran ayında 2027 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu sarı-lacivertlilere geri dönecek.

Fenerbahçe'nin en pahalı transferleri arasında yer alan ve beklentileri karşılayamayan Cengiz Ünder, devre arasında MLS ekibi Los Angeles FC'ye satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Sarı-lacivertlilerin bu opsiyonunun kullanılmasını umduğu Cengiz, yine hayal kırıklığı yarattı.

LOS ANGELES FC, OPSİYONU KULLANMAYACAK

Cengiz Ünder'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. MLS takımlarından Los Angeles FC, Cengiz'in 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. 27 yaşındaki futbolcu, burada da istenilen performansı gösteremedi.

HAZİRAN'DA GERİ DÖNÜYOR

Son haftalarda yedek kalan ve yalnızca karşılaşmaların son dakikaların süre bulan deneyimli futbolcu, haziran ayı sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek. Yeni sezonda köklü bir kadro yapılanmasına gidecek olan sarı-lacivertlilerin Cengiz ile yollarını ayırması bekleniyor.

CENGİZ'İN ABD PERFORMANSI

Cengiz Ünder, kiralık gittiği Los Angeles FC'de 5'i ilk 111 olmak üzere 8 maça çıktı. Cengiz, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe formasıyla 9 karşılaşmada görev alan 27 yaşındaki futbolcu, skor katkısı verememişti. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen deneyimli oyuncunun sarı-lacivertlilerle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.