Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, iç transferde çalışmalarını sürdürüyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek İrfan Can Kahveci'yi takımda tutmak isteyen sarı-lacivertliler, milli futbolcuyla yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

3 YILLIK SÖZLEŞME, 50 MİLYON TL MAAŞ

İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzatacak olan Fenerbahçe, 29 yaşu futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağladı. İrfan Can'ın 20 milyon TL olan maaşının yapılan zamla birlikte 50 milyon TL'ye yükseltileceği ifade edildi. Tarafların kısa süre içerisinde imzaları atması bekleniyor.

KARİYERİNİN EN İYİ DÖNEMİ

İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz sezon kariyerinin en skorer dönemini geçirdi. Deneyimli futbolcu, geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 46 maçta görev yaparken 18 gol ve 12 asist kaydetti. Bu sezon ise sarı-lacivertli formayla 7 maça çıkan milli yıldız, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. İrfan Can, 2020/21 sezonun ara transfer döneminde 7 milyon Euro karşılığında RAMS Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.