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Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek

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Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek İrfan Can Kahveci ile sözleşme uzatacak. Sarı-lacivertliler, milli yıldız ile 3 yıllık anlaşma sağladı. İrfan Can'ın 20 milyon TL olan maaşı da 50 milyon TL'ye yükseltilecek. İmzaların kısa sürede atılması bekleniyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, iç transferde çalışmalarını sürdürüyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek İrfan Can Kahveci'yi takımda tutmak isteyen sarı-lacivertliler, milli futbolcuyla yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

3 YILLIK SÖZLEŞME, 50 MİLYON TL MAAŞ

İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzatacak olan Fenerbahçe, 29 yaşu futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağladı. İrfan Can'ın 20 milyon TL olan maaşının yapılan zamla birlikte 50 milyon TL'ye yükseltileceği ifade edildi. Tarafların kısa süre içerisinde imzaları atması bekleniyor.

KARİYERİNİN EN İYİ DÖNEMİ

İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz sezon kariyerinin en skorer dönemini geçirdi. Deneyimli futbolcu, geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 46 maçta görev yaparken 18 gol ve 12 asist kaydetti. Bu sezon ise sarı-lacivertli formayla 7 maça çıkan milli yıldız, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. İrfan Can, 2020/21 sezonun ara transfer döneminde 7 milyon Euro karşılığında RAMS Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İrfan Can Kahveci İrfan Can Kahveci Fenerbahçe Fenerbahçe Futbol Spor

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Yorumlar (4)

Yasin Süleyman:

bizim milletimiz akıllanmaz,yabancı futbolcu gelince milyon eurolar havada ucusur yerli oyuncu oldugunda tl bazında fiyat biçerler.çoğu yabancı futbolcudan kat kat üstün biri irfan.aynı kalitede bi futbolcu gelse yeminle dünyanın parasını verirler.bu zihniyet oldukça türk futbolu asla ilerlemez.

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Cabir Elnazik:

Burda maaşı çok diye yorum yapanlara söylüyorum,euro bazında 1.350 m ediyor yıllık,İcardinin maaşı 10 milyon osimheninin maaşı güya 6 milyon dzekonun maaşı 4 milyon…. Ve daha niceleri

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Musti40 :

Real hayatta 50milyoncuk değil 5milyon bile çok çok büyük para iken, maalesef TOP camiyasında kuruş oldu.

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Mert Kalyoncu:

Sabit maaş ile çok zorlu şartlarda yaşayan ve çalışan taraftarlar sağolsun.

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