Yeni hocanın Şenol Güneş olacağını öğrenen Beşiktaş'ın ağır topları, yönetimden ayrılıyor

Beşiktaş'ta yeni hoca mesaisi sürüyor. Önder Karaveli ile sezonu tamamlamayı planlayan siyah-beyazlılarda Daniel Farke, Nuno Espirito Santo ve Jindrich Trpisovsky gibi yabancı hoca adayları listedeki yerini koruyor. Ancak Kara Kartal'ın hala ilk önceliği Şenol Güneş'i takımın başına getirmek.

JARDIM PAHALI GELDİ

Sabah'ın haberine göre, Gelecek sezon takımın emanet edileceği teknik direktör için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Al Hilal'de görev yapan Leonardo Jardim'in durumunu araştırdı. Siyah-beyazlılar, kapıyı 4 milyon eurodan açan Portekizli hocayı teklif bile yapmadan listeden çıkardı.

Leonardo Jardim

RUDI GARCIA, AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Rudi Garcia için de yoklama yapan Beşiktaş yönetimi, istediği yanıtı alamadı. Geçtiğimiz sezonun bitiminde Lyon'dan ayrılan ve şu an boşta olan 58 yaşındaki Fransız teknik adam, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirtti.

Rudi Garcia

ŞENOL GÜNEŞ'İ İSTEMİYORLAR

Derbi sonrası yöneticileriyle yaptığı görüşmede masanın üzerine ilk olarak Şenol Güneş ismini getiren Başkan Ahmet Nur Çebi, tecrübeli hocaya sıcak bakmayan isimlerle yollarını ayırmayı düşünüyor. Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğulları gibi Güneş'i istemeyen isimlerin yeni yönetimde olmak istemediğini açıklamasının ardından düğmeye basan Başkan Çebi, yakın bir zamanda 69 yaşındaki teknik adam Şenol Güneş ile bir araya gelerek yeni sezon için 'el sıkışmak' istiyor.

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