Yeni hoca en sonunda siftah yaptı! Konyaspor'un hasreti Galatasaray maçında dindi
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Konyaspor, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde ilk golünü 5. maçta buldu. Konyaspor'un gol hasreti Galatasaray karşısında dindi.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Konyaspor, yeni Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic göreve geldikten 5 maç sonra ilk kez golle tanıştı.
HASRETİ SONER DİNDİRDİ
62. dakikada Galatasaray filelerini havalandıran Soner Dikmen, Konyaspor'un gol orucuna son verdi. Yeşil-Beyazlı ekip yeni hocasının yönetiminde ilk golünü 5. maçta Galatasaray'a karşı attı.