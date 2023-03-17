Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni hoca en sonunda siftah yaptı! Konyaspor'un hasreti Galatasaray maçında dindi

Spor Haberleri

Yeni hoca en sonunda siftah yaptı! Konyaspor'un hasreti Galatasaray maçında dindi

Konyaspor, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde ilk golünü 5. maçta buldu. Konyaspor'un gol hasreti Galatasaray karşısında dindi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Konyaspor, yeni Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic göreve geldikten 5 maç sonra ilk kez golle tanıştı.

Yeni hoca en sonunda siftah yaptı! Konyaspor'un gol hasreti, Galatasaray maçında dindi

HASRETİ SONER DİNDİRDİ

62. dakikada Galatasaray filelerini havalandıran Soner Dikmen, Konyaspor'un gol orucuna son verdi. Yeşil-Beyazlı ekip yeni hocasının yönetiminde ilk golünü 5. maçta Galatasaray'a karşı attı.

Stanojevic yönetiminde Konyaspor maçları:

Yeni hoca en sonunda siftah yaptı! Konyaspor'un gol hasreti Galatasaray maçında dindi

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Konyaspor Spor Haberler

title