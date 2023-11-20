Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Yeni Erciyesspor ile Yavuzspor arasındaki karşılaşmada Yeni Erciyesspor, 5-1'lik skorla galip geldi. Maçta toplam 6 gol atılırken, 2 kırmızı kart çıktı.

Yeni Erciyesspor, Yavuzspor'u 5-1 mağlup etti

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Yeni Erciyesspor ile Yavuzspor ligin 8. haftasında karşı karşıya geldi. 6 golün ve 2 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmayı Yeni Erciyesspor 5-1'lık sonuçla kazandı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Mustafa Kalaycı, Ahmet İnci, Kazım Enes Cona

Yeni Erciyesspor: Mahmut Polat, Emre Burak, İzzet Yuka, Batuhan Öztürk, Muhammed Herdem, İsmail Dünya, Kerem Batuhan Aslan, (Ekrem Köktaş Dk. 58), Emre Uzun, Bekir Ceylan, Hacı Ahmet Alkan, Ömer Özal, (Eyüp Çeliksoy Dk. 55)

Yavuzspor: Kadir Demirel, (Burak Usta Dk. 46), Ali Bozkurt, Erdem Temir, Erdinç Cengiz, Selahattin Özsoy, Metin Özsoy, Mustafa Zafer, Emre Borlu, Ahmet Fidan, Emir Özdemir, Yusuf Tükel

Goller: Ömer Özal (Dk. 32), İsmail Dünya (Dk. 65), Bekir Ceylan (Dk. 75), Eyüp Çeliksoy (Dk. 82), Ekrem Köktaş (Dk. 90+2) (Yeni Erciyesspor), Emre Borlu (Dk. 20)( Yavuzspor )

Kırmızı Kartlar: Mustafa Zafer (Dk. 80), Burak Usta (Dk. 87) (Yavuzspor ) - KAYSERİ