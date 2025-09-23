Yeni Cimnastik Salonu İnşaatında İnceleme Yapıldı

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Ankara'da yapımı devam eden yeni cimnastik salonu ve federasyon binasının inşaatında incelemelerde bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Etimesgut ilçesinde devam eden salonun inşaatındaki incelemelerde Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, TCF yetkilileri ve milli takım antrenörü Erdoğan Kapucu, Çelen'e eşlik etti.

Çelen ve beraberindeki heyet, yetkililerden tesisle ilgili bilgi aldı.

Geçen yıl ekim ayında başlayan modern cimnastik salonu ve federasyonunun yeni binasını da barındıran tesis, 2026 ocak ayında teslim edilecek.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonaları için kamp merkezi olacak tesiste tüm cimnastik branşlarından sporcular antrenman yapabilecek.