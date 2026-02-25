Yeni cevherler burada çıkacak! Sakarya'ya 10 spor sahası birden

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından merkeze uzak noktalarda gençlerin en donanımlı yatırımlarla sporla buluşması, sporla gelişerek büyümesi ve Türkiye'yi başarılı şekilde temsil etmesi amacıyla başlatılan '10 Futbol, 10 Voleybol ve Basketbol Sahası' projesi tamamlandı.

10 FUTBOL SAHASI GENÇLERİN HİZMETİNE AÇILDI

"Sporda başarı tesisleşmeyle gerçekleşecek. Daha başarılı bir nesil sporla büyüyecek" açıklamasını yapan Alemdar, sahaların yapımında bugün itibarıyla yüzde 100'lük seviyeye ulaştıklarını ve her bir yatırımın gençlerin hizmetine açıldığını dile getirdi.

İlçelerdeki spor alanlarının spor altyapısına katkı yapacağını ifade eden Alemdar, "Sporda başarının tesisleşmeden geçtiğini her platformda belirtiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile Sapanca, Kaynarca, Adapazarı ve Erenler'de kapalı spor salonları ve Arifiye'de Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi inşa çalışmalarımız sürüyor. Spor yatırımlarının belki de en önemli ayağı olan 10 futbol, basketbol ve voleybol sahalarının yapımını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Gençlerimizin sporla büyüyeceği, gelişimini sporla hızlandırarak vatanımızı temsil edeceği yatırımlarımızın her biri kapılarını açtı ve hazır. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Şehre kapalı spor salonları, kompleksler, yüzme havuzu, gençlik merkezi kazandıran belediyenin Adapazarı Kurtbeyler, Arifiye Hanlıköy, Erenler Küçükesence, Ferizli Sinanoğlu, Geyve Eşme ve Bayat, Karasu Adatepe, Söğütlü Soğucak, Karapürçek Yazılıgürgen ve Erenler Çaybaşı Hürriyet mahallelerini spor yatırımlarıyla buluşturduğı kaydedildi.