Yeni başkan haftaya seçilecek! Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki başkanlık görevini resmen bıraktı

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanının belirlenmesi için yapılan toplantı sona erdi. Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin başkan ya da temsilcileri katıldı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, "Artık taze bir kana ihtiyaç var." diyerek görevi gelecek hafta yapılacak seçimle yeni başkana bırakacağını açıkladı.

YENİ BAŞKAN HAFTAYA BELLİ OLACAK

Toplantı sonrası konuşan Ali Koç, başkanlık kararı hakkında toplantıya katılan herkesten görüşlerinin alındığını ifade ederek, gelecek hafta yeni başkanın seçileceğini söyledi.

ALİ KOÇ: TAZE BİR KANA İHTİYAÇ VAR

Başkanlık görevini sürdürme ihtimali hakkında ise Koç, "Benim ikinci dönemim. Bence Kulüpler Birliği Vakfında artık taze bir kana ihtiyaç var. O yüzden gelecek hafta yeni başkanımızı açıklayacağız" dedi.

YENİ BAŞKAN İÇİN İSİM VERİLMEDİ

Başkanlık için öne çıkan isimler hakkında ise Ali Koç, "Konuştuğumuz isimler üzerinde onların da ricasıyla hiç bir ismin telaffuz edilmemesinin uygun olacağına karar verildi" ifadelerini kullandı.

HASAN ARAT: ÖNCELİĞİM BEŞİKTAŞ

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için adı geçen Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ise toplantı sonrasında yaptığı açıklamada "Beni aday gösteren adaylar oldular ama önceliğim Beşiktaş" diye konuştu.

MURAT ÖZKAYA ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Eyüspor'un başkanı Murat Özkaya Kulüpler Birliği Vakfı başkan adaylığını açıkladı. Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına girişi sırasında basın mensuplarıyla selamlaşan Özkaya, "Kulüpler Birliği Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusuna "Tabii ki..." yanıtını verdi. Özkaya'nın Galatasaray kulübü üyeliği de bulunuyor.