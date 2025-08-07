Yeni 'Arda Güler' deniyordu! Fenerbahçe'den ayrılıp Kocaeli'ne imza attı

Yeni 'Arda Güler' deniyordu! Fenerbahçe'den ayrılıp Kocaeli'ne imza attı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Efe Konuşkan'ı transfer etti. 17 yaşındaki Efe, "Yeni Arda Güler" olarak lanse ediliyordu.

Tam 16 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'de mücade etme başarısı gösterecek olan Kocaelispor, geleceğe yönelik sürpriz bir transfere imza attı. Yeşil-Siyahlılar, Fenerbahçe'nin yeni Arda Güler'i olarak gösterilen genç yeteneğini transfer etti.

EFE KONUŞKAN İMZAYI ATTI

Kocaelispor, Fenerbahçe U17 forması giyen Efe Konuşkan'ı kadrosuna kattı. Genç yıldızın şimdilik Kocaelispor'un PAF takımında mücadele edeceği belirtildi.

''YENİ ARDA GÜLER'' DENİYORDU

Fenerbahçe altyapısında forma giyen ve başarısıyla adından söz ettiren 17 yaşındaki Efe Konuşkan için "Yeni Arda Güler" yorumları yapılmıştı.

