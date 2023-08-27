Yelken Yarışlarında Hakemlik Yapacakken Boğuldu

Bursa'da yelken yarışlarında hakemlik yapacak olan Feridun Ulu, İznik Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti. Cansız bedeni 24 saat sonra bulundu.

İznik Gölü'nde kaybolan yüzme hakeminin cansız bedeni bulundu (3)

YELKEN YARIŞLARINDA HAKEMLİK YAPACAKTI

Bursa'da 2 arkadaşı ile birlikte tekneyle açıldığı İznik Gölü'nde yüzmek için suya girip boğulan Feridun Ulu'nun cansız bedeninin 24 saat sonra 800 metre açıkta 11 metre derinlikte bulunduğu belirtildi.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliği'nde görevli polis dalgıçlar tarafından bulunan Feridun Ulu'nun, 30 Ağustos Zafer Kupası Yelken Yarışmaları'nda yelken hakemi olarak görev yapacağı öğrenildi.

Direksiyon öğretmenliği de yapıp, motor sporlarıyla uğraşan 2 çocuk babası Ulu'nun Tarihi Bursa Kayı Mehter Takımı'nda da bir süre görev aldığı ifade edildi. (DHA)