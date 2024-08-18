Yelken Maratonu Çekişmeli Yat Sınıfı Etabıyla Son Buldu

- Yelken maratonu, çekişmeli Yat Sınıfı etabının ardından sona erdi

İSTANBUL - 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, dokuz gün boyunca sporseverlere yelken heyecanı yaşattı. Farklı yelken sınıflarını bir araya getirerek Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren organizasyon, son derece çekişmeli geçen Yat Sınıfı mücadelesi ile sona erdi.

16-17-18 Ağustos'ta koşulan Yat Sınıfı etabında toplam 5 yarış yapılırken, "Büyük" kupayı; IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel klasmanında 14 puanla ilk sırada yer alan "ENKA Cheese IV" takımı kazandı. IRC3 ve IRC4 sınıflarında yarışan takımların genel klasman lideri ise 15 puanla "Organik Kimya Electron" takımı oldu.

Yelken sporuna farklı bir soluk getiren 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, 7'den 70'e yüzlerce yelkenci ve teknenin katılımıyla 9-18 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleşti. "Yelkenin Yeni Modası" söylemi ile yola çıkan festival, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda ve profesyonel yelken giyim markası Slam'in desteğiyle düzenlendi.

Yarışlar kıran kırana geçti

İstanbullulara yelken sporunun heyecanını yaşatan organizasyon, hafta sonu yapılan Yat Sınıfı etabının ardından sonra erdi. Teknelerin seyir anında birbirine yakın olduğu, zorluk derecesi yüksek Yat Sınıfı yarışları kıran kırana geçti.

12. TAYK Slam - Eker Olympos Regatta Yat Sınıfı yarışlarında "Büyük" kupayı, IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel klasmanında 14 puanla ilk sırada yer alan "ENKA Cheese IV" takımı kazandı. IRC3 ve IRC4 sınıflarında yarışan takımların genel klasman lideri ise 15 puanla "Organik Kimya Electron" takımı oldu.

12. TAYK Slam - Eker Olympos Regatta Yat Sınıfı yarışlarında kategori liderleri ise şöyle sıralandı:

IRC0 Sınıf: Orient Express 6

IRC1 Sınıf: Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı

IRC2 Sınıf: Ant Yapı Team Sensei Baby Dracula

IRC3 Sınıf: Organik Kimya Electron

IRC4 Sınıf: Sebago Alize G 28

12. TAYK - Slam Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları sonucunda, sınıflara göre teknelerin dereceleri ise şu şekilde sıralandı:

IRC 0 Sınıfı:

1. Orient Express 6

2. ENKA Cheese IV

3. EKER 40

IRC 1 Sınıfı

1. Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı 1

2. Logo Yelken Takımı

3. Columbia Alize 1070

IRC 2 Sınıfı

1. Ant Yapı Team Sensei Baby Dracula

2. EKER Yelken Takımı Dojo

3. Garanti BBVA Cheese V

IRC 3 Sınıfı

1. Organik Kimya Electron

2. Yılkar Sailing Team Alchera

3. Hitit - Gemini Sailing Gemini

IRC 4 Sınıfı

1. Sebago Alize G 28

2. DHO Deniz Kızı 15

Klasik rotalar koşuldu

Yat Sınıfı etabı, Olympos Regatta'nın önceki yıllarda izlenen klasik rotalarında yapıldı. Yarışlar, 16 Ağustos Cuma akşamı saat 19.00'da gece seyri ile başladı. Moda Deniz Kulübü açıklarında start verilmesinin ardından IRC 0, 1, 2 sınıflarında yarışan tekneler, Çınarcık'ta atılan bir şamandırayı iskelelerinde bırakıp tekrar Moda Deniz Kulübü'ndeki finish hattına geldi. IRC 3 ve 4 sınıfları ise Prens Adaları'ndan dönüş yapıp yine Moda Deniz Kulübü'nde finish verdi. 17 Ağustos yarışında ve Fenerbahçe parkurunda geçen 18 Ağustos mücadelesinde 2 şamandıra yarışı yapıldı.

Yarış heyecanı, festival eğlencesi ile buluştu

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, Türkiye'de yelken sporunun gelişimine katkı sağlayan zengin bir programla yapıldı. Farklı yelken sınıfları ilk defa aynı organizasyonda bir araya gelirken, İstanbul Setur Marinas Kalamış'ta keyifli bir festival alanı kuruldu. Festival alanını ziyaret eden İstanbullular hem eğlendi hem de yarışları yakından takip etme fırsatı buldu.