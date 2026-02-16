Haberler

Tecrübeli milli voleybolcu Yeliz Başa, 38 yaşında Çin Süper Ligi'nde

Tecrübeli milli voleybolcu Yeliz Başa, kariyerinde 13. ülke olarak Çin'de forma giyeceği Liaoning takımı ile sözleşme imzaladı. Hayalini gerçekleştirdiğini belirten Başa, yeni kariyerinde heyecanla mücadele edeceğini söyledi.

Tecrübeli milli voleybolcu Yeliz Başa, Çin Süper Ligi ekiplerinden Liaoning'in kadrosuna dahil oldu.

Kariyerinin Türkiye ile birlikte 13'üncü, Asya'nın ise 7'nci farklı ülkesinde mücadele edecek 38 yaşındaki Başa, ilk kez bir Çin kulübünün formasını giyecek.

Yeliz Başa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünyanın ve Asya'nın birçok ülkesinde voleybol oynadım, çok sayıda şampiyonluk kazandım. Asya'da forma giymek istediğim bir tek Çin kalmıştı ve hayalimdi. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum." dedi.

Kendisine olan güvenlerinden dolayı Liaoning Kulübüne ve teknik heyetine teşekkür eden Başa, "Çin, kariyerimdeki 13. ülke olacak. Çin Süper Ligi'nde forma giyeceğim için çok heyecanlıyım. Eksik parçayı tamamlamak, yani hayalimi gerçekleştirmek için Liaoning takımındayım. İyi hazırlandım. Kendimi iyi hissediyorum. Bana güvenen kulübüm için elimden gelenin en iyisini sahada yapacağım." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında forma giydiği ülkeler ve takımlar

Türkiye'de Beşiktaş, Halkbank ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor için mücadele eden Yeliz Başa, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da formasını giydi.

Kariyerinin önemli bölümünü yurt dışında geçiren tecrübeli oyuncu, Uzak Doğu'da Japonya, Güney Kore, Endonezya, Tayland, Vietnam ve Filipinler'in ardından son olarak Çin'de ter dökecek.

Daha önce Çekya, Arnavutluk, Porto Riko, İtalya ve ABD liglerinde de mücadele veren Başa'nın yurt dışında forma giydiği ülke ve takımlar şöyle:

SezonÜlkeTakım
2012-2013JaponyaNEC Red Rockets
2013-2014Güney KoreSuwon Hyundai
2014-2015 / 2015-2016JaponyaNEC Red Rockets
2016-2017ÇekyaVK Agel Postejov
2017-2018EndonezyaGresik Petrokimia
2018-2019EndonezyaJakarta Popsivo Polwan
2018-2019 / 2020-2021TaylandNakhon Ratchasima
2018-2019VietnamHoa Chat Duc Giang
2019-2020ArnavutlukPartizani
2019-2020Porto RikoLlaneras de Toa Baja
2021-2022EndonezyaBandung BJB Tandamata
2021-2022İtalyaAnthea Vicenza
2022-2023FilipinlerCreamline Cool Smashers
2022-2023TaylandSupreme Chonbori
2023-2024Porto RikoCangrejeras de Santurce
2024-2025VietnamThan Quang Ninh
2024-2025ABDSan Diego Mojo
2026ÇinLiaoning
Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
