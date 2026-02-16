Tecrübeli milli voleybolcu Yeliz Başa, 38 yaşında Çin Süper Ligi'nde
Tecrübeli milli voleybolcu Yeliz Başa, Çin Süper Ligi ekiplerinden Liaoning'in kadrosuna dahil oldu.
Kariyerinin Türkiye ile birlikte 13'üncü, Asya'nın ise 7'nci farklı ülkesinde mücadele edecek 38 yaşındaki Başa, ilk kez bir Çin kulübünün formasını giyecek.
Yeliz Başa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünyanın ve Asya'nın birçok ülkesinde voleybol oynadım, çok sayıda şampiyonluk kazandım. Asya'da forma giymek istediğim bir tek Çin kalmıştı ve hayalimdi. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum." dedi.
Kendisine olan güvenlerinden dolayı Liaoning Kulübüne ve teknik heyetine teşekkür eden Başa, "Çin, kariyerimdeki 13. ülke olacak. Çin Süper Ligi'nde forma giyeceğim için çok heyecanlıyım. Eksik parçayı tamamlamak, yani hayalimi gerçekleştirmek için Liaoning takımındayım. İyi hazırlandım. Kendimi iyi hissediyorum. Bana güvenen kulübüm için elimden gelenin en iyisini sahada yapacağım." ifadelerini kullandı.
Yurt dışında forma giydiği ülkeler ve takımlar
Türkiye'de Beşiktaş, Halkbank ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor için mücadele eden Yeliz Başa, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da formasını giydi.
Kariyerinin önemli bölümünü yurt dışında geçiren tecrübeli oyuncu, Uzak Doğu'da Japonya, Güney Kore, Endonezya, Tayland, Vietnam ve Filipinler'in ardından son olarak Çin'de ter dökecek.
Daha önce Çekya, Arnavutluk, Porto Riko, İtalya ve ABD liglerinde de mücadele veren Başa'nın yurt dışında forma giydiği ülke ve takımlar şöyle:
|Sezon
|Ülke
|Takım
|2012-2013
|Japonya
|NEC Red Rockets
|2013-2014
|Güney Kore
|Suwon Hyundai
|2014-2015 / 2015-2016
|Japonya
|NEC Red Rockets
|2016-2017
|Çekya
|VK Agel Postejov
|2017-2018
|Endonezya
|Gresik Petrokimia
|2018-2019
|Endonezya
|Jakarta Popsivo Polwan
|2018-2019 / 2020-2021
|Tayland
|Nakhon Ratchasima
|2018-2019
|Vietnam
|Hoa Chat Duc Giang
|2019-2020
|Arnavutluk
|Partizani
|2019-2020
|Porto Riko
|Llaneras de Toa Baja
|2021-2022
|Endonezya
|Bandung BJB Tandamata
|2021-2022
|İtalya
|Anthea Vicenza
|2022-2023
|Filipinler
|Creamline Cool Smashers
|2022-2023
|Tayland
|Supreme Chonbori
|2023-2024
|Porto Riko
|Cangrejeras de Santurce
|2024-2025
|Vietnam
|Than Quang Ninh
|2024-2025
|ABD
|San Diego Mojo
|2026
|Çin
|Liaoning