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Yayladağı'nda düzenlenen Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası sona erdi

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Yayladağı Kültür Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda başpehlivan Enes Bandırma oldu. Şampiyonaya 21 ilden 900 sporcu katıldı ve 18 sıklette müsabakalar düzenlendi. Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, festivalin büyük bir katılımla gerçekleştiğini ve ilerleyen yıllarda daha güzel etkinlikler yapacaklarını belirtti.

Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat Festivali kapsamında Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda başpehlivan Enes Bandırma oldu.

Yayladağı Belediyesi, Yayladağı Kaymakamlığı ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından Devrent Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonaya 21 ilden 900 sporcu katıldı.

Güreş ağalığını Cihat Yaycı'nın yaptığı organizasyonda 18 sıklette müsabakalar düzenlendi.

Ağır sıklet finalinde rakibi Ufuk Yılmaz'ı yenen Enes Bandırma başpehlivan unvanını aldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür edip derece alan sporcuları kutladı.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, dün çeşitli etkinliklerle başlayan festivalin Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'yla birlikte tamamlandığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından insanların toparlanması için geleneksel etkinlikleri sürdürdüklerini anlatan Yalçın, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu yıl festivalimiz daha büyük bir katılımla gerçekleşti. İstanbul, Ankara, Trabzon, Adıyaman, Hakkari, Erzincan, Tokat, Çorum, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'ın da aralarında bulunduğu toplamda 21 ilden 900 sporcumuz sahada güreşti. Yayladağı güreşin merkezi gibi. İnşallah ilerleyen yıllarda daha güzellerini gerçekleştireceğiz."

Kaynak: AA / Spor

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