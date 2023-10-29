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Yayladağı'nda düzenlenen Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda İbrahim Güleç başpehlivan oldu

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler anısına yapılan organizasyonda İbrahim Güleç başpehlivan unvanını kazandı. Şampiyonaya 7 ilden 500 sporcu katıldı ve 18 sıklette müsabakalar gerçekleştirildi. Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve derece alan sporcuları tebrik etti.