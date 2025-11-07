Yavuz Selim Tuncer Tesisleri, Ümraniye'deki kulüplerin yeni yuvası oldu

Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan Yavuz Selim Tuncer Tesisleri, bölgede yer alan çok sayıda amatör kulübe yuva oldu.

Trabzon Park Millet Bahçesi içerisinde yer alan tesiste 1'i nizami boyutlarda 3 adet futbol sahası bulunuyor. Sosyal tesisin yanı sıra fitness salonu ve kulüpler için tesis odası bulunan kompleks, 15 ekibe ev sahipliği yapıyor.

Tesiste çalışan Ihlamurkuyu Birlik spor, Ümraniye Başak spor ve Ümraniye Tepeüstü spor başkanları, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Yavuz Selim Tuncer Tesisleri Amiri Mücahit Cafer Çakır, kompleksle ilgili bilgiler aktardı.

Murat Aydın: "Büyük bir yatırım ve emek var"

Ihlamurkuyu Birlik spor Başkanı Murat Aydın, kazandırılan tesis nedeniyle Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a teşekkür etti.

Tesislerin, kulüplerin işleyişine çok yardımcı olduğunun altını çizen Aydın, "Burayı çocuklarımız ve gençlerimiz için organize edip bizlerin kullanımına sundular. Amatör kulüplerde büyük bir rahatlama oldu. 15 amatör kulüp burayı kullanıyor, düzenli şekilde antrenmanlarını yapıyor. Tesisi olmayan kulüplerimizin de burada odaları var. Burası açıldıktan sonra, diğer ilçelerde maça gitmemeye başladık, bu da bizim için büyük rahatlama oldu. Artık maçlarımızı burada oynuyoruz. Büyük bir yatırım ve emek var. Bu emeğin karşılığını vermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Sporcu velileri açısından tesisin önemine de değinen Aydın, "Herkes Ümraniye'de olduğu için ulaşım imkanı daha rahat oldu. Sosyal tesis ve soyunma odaları yepyeni. Bazen başka yerlere maça gittiğimizde su alacağımız yer bile bulamıyorduk. Sporcuların hepsi buradan çok memnun." dedi.

Ümraniye'de her mahalleye tesis yapıldığını vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

"Bizim en büyük şansımız Cumhurbaşkanımızın futbola olan eğilimi. Mahallelere kadar tesis yapıldı. Tesislerle birlikte amatör sporlarda daha çok başarı gelmeye başladı. Sahalar arttıkça başarı artıyor. Eskiden amatörde en büyük sıkıntı tesisti. Bu tesisler hem sporcu yetişmesi açısından hem de gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalması açısından çok büyük imkan sağlıyor. Sokaklar artık eskisi gibi tekin değil. Çocuklar sokakta olacağına, böyle tesislerde spor yapıyor. Bu şekilde ailelerin de kafası rahat oluyor. Spor kulüpleri olarak bu tesislerin kıymetini bilmemiz gerekiyor."

Ömer Faruk Akgül: "İnsanlar, çocukları spor yaparken piknik yapabiliyor"

Ümraniye Başakspor'un başkanı Ömer Faruk Akgül, Ümraniye Belediyesi'nin ilçe genelinde birçok tesis açtığını söyledi.

Spor için en önemli ihtiyacın tesis olduğunu belirten Akgül, "Tesislerin sayısının artmasıyla çocuklar daha iyi antrenman, maç şansı buluyor. Aileler, çocuklarını güvenli bir yere gönderdikleri için akılları burada kalmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve Ümraniye Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım'ın katkılarıyla bu tesislerimiz güzel bir hal aldı. Burası aynı zamanda bir millet bahçesi. İnsanlar, çocukları spor yaparken piknik yapabiliyor. Belediyemiz sadece spor tesisi anlamında değil, çocuklara yaptıkları antrenman malzemesi yardımı, servis imkanı bizleri çok rahatlattı. Bu yatırımlar çok kıymetli. Bunların devamının geleceğini de biliyoruz, herkese çok teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ümraniye Tepeüstüspor Başkanı Tarık Arıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a teşekkür etti.

Arıcı, "Daha önce zor şartlarda antrenman yapıyorduk ve bu da sporcu gelişimini etkiliyordu. Ümraniye, İstanbul'un futbol fabrikası ilçelerinden. 115 bin spor yapan insan var burada. Bunda da belediye başkanımızın çok büyük katkısı var. Daha önce zor şartlarda maçlara gidiyorduk, sonrasında belediye bize ulaşım imkanı ve spor malzemesi sağlayıp maddi yardımda bulundu. Bu da şartlarımızı güzelleştirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Mücahit Cafer Çakır: "Veliler ve sporcular bu tesisten çok memnun"

Ümraniye Belediyesi Yavuz Selim Tuncer Tesisleri Amiri Mücahit Cafer Çakır, mayıs ayında faaliyete başladıklarını dile getirdi.

Kulüplerin yanı sıra, bölgede yaşayan vatandaşların da halı sahalardan faydalandığını vurgulayan Çakır, "Ümraniye'de bulunan 14 spor kulübümüz burada antrenman yapıyor, 7 kulübümüzün de bu tesiste odaları var. 14 kulübümüz hem antrenmanlarını burada yapıyor hem de müsabakalarını ev sahibi olarak burada oynuyorlar. Bu tesis açılmadan önce kulüpler, Ümraniye Belediyesi'nin servis desteğiyle komşu ilçelerde maçlara çıkıyorlardı." ifadelerini kullandı.

Futbolcuların ailelerinin de olumlu tepkiler verdiğini sözlerine ekleyen Çakır, şöyle konuştu:

"Burası aynı zamanda millet bahçesi olduğundan havadar, temiz ve hijyenik bir ortama sahip. Veliler ve sporcular bu tesisten çok memnun. Güzel geri bildirimler alıyoruz. Futbolcu arkadaşlarımız çok memnun buradan. Burada sahada antrenman yapıyorlar ve içeride spor salonumuz da var. Burada hem saha hem de salon antrenmanlarını yapabiliyorlar. Şu anda profesyonel kulüplerle bire bir tüm imkanlara sahibiz."