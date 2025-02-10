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Yasir Kuduban Balkan Şampiyonu Oldu

Yasir Kuduban Balkan Şampiyonu Oldu
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Trabzonlu milli atlet ve futbolcu Yasir Kuduban, Bulgaristan'da düzenlenen U20 Balkan Salon Şampiyonası'nda 2 metre 13 santimetrelik derecesiyle yüksek atlama branşında altın madalya kazandı.

Trabzonlu milli atlet ve futbolcu Yasir Kuduban, yüksek atlama branşında altın madalya kazandı.

1461 Trabzon FK'dan yapılan açıklamada, Bulgaristan'da düzenlenen U20 Balkan Salon Şampiyonası'nda yüksek atlama branşında piste çıkan atletizm milli sporcusu Yasir Kuduban'ın, 2 metre 13 santimetrelik sezonun en iyi derecesiyle Balkan Şampiyonu olarak altın madalya kazandığı belirtildi.

Açıklamada, aynı zamanda futbol kulübünün de sporcusu olan Kuduban'ın, kampta bulunan U19 futbol milli takımının Letonya ve Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının kamp kadrosuna dahil edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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