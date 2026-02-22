Haberler

Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam Edin Dzeko

39 yaşındaki Bosna-Hersekli golcü Edin Dzeko, performansıyla yaşın sadece bir sayı olduğunu kanıtlayan bir örnek olmaya devam ediyor. Dzeko, son olarak Almanya 2. Bundesliga Ligi'nin 23. haftasında Schalke 04'ün sahasında Magdeburg'u konuk ettiği karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performansıyla takımına galibiyeti ve liderliği getirdi. Dzeko, Schalke'de çıktığı 5 maçta 7 gole katkı yaptı.

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe forması giyen 39 yaşındaki Bosna-Hersekli golcü Edin Dzeko, ara transfer döneminde transfer olduğu Schalke 04 kariyerine fırtına gibi başladı. Deneyimli oyuncu,yaşın sadece bir sayı olduğunu futbolseverlere bir kez daha hatırlattı.

DZEKO 1 GOL, 1 ASİSTLE TAKIMINA MAÇI KAZANDIRDI

Almanya 2. Bundesliga Ligi'nin 23. haftasında Schalke 04 ile Magdeburg karşı karşıya geldi. Arena AufSchalke Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Schalke 04, 5-3 kazandı. Schalke 04'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Jean Hugonet (K.K), 39. dakikada Edin Dzeko, 49 ve 68. dakikada Kenan Karaman, 65. dakikada Edin Dzeko'nun asistinde Dejan Ljubicic kaydetti.

DZEKO 5 MAÇTA 7 GOLE KATKI YAPTI

Transfer olduğu günden bu yana başarılı grafiği ile dikkat çeken Dzeko, yeni takımıyla çıktığı 5 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

SCHALKE LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte 46 puana yükselen Schalke 04, liderlik koltuğuna oturdu. Magdeburg ise 23 puanda kaldı.

