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Yasin Kol, Beşiktaş-Galatasaray Derbisinde İlk Kez Düdük Çalacak

Yasin Kol, Beşiktaş-Galatasaray Derbisinde İlk Kez Düdük Çalacak
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetecek olan Yasin Kol, kariyerinde ilk defa derbi yönetecek. Maç cumartesi günü saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisinde görev alacak hakem Yasin Kol, kariyerinde ilk kez derbide düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, cumartesi günü saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol, kariyerinde ilk kez derbide düdük çalacak.

Bu sezon 22 maç yönetti

Yasin Kol, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de 13, 1. Lig'de 7 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 22 karşılaşmayı yönetti. Kol ayrıca 8 defa da AVAR'da görevlendirildi. 37 yaşındaki hakem, bu sezon Galatasaray'ın sadece Alanyaspor maçında düdük çalarken, Beşiktaş karşılaşmalarında yer almadı. Yasin Kol, siyah-beyazlıların son olarak 14 Ağustos 2022 tarihinde Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldığı müsabakada düdük çaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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